Wyrzucił psa przez okno. Sąd wydał wyrok

Wyrzucił psa przez okno

Do zdarzenia doszło na początku maja w jednym z bloków socjalnych przy. ul. Marii Gajl w Radomiu. Z ustaleń śledczych wynikało, że szczeniak uciekł właścicielce podczas spaceru. 68-latek znalazł zabłąkanego psa na klatce schodowej i zabrał go do domu. Następnie podczas libacji alkoholowej wyrzucił go przez okno na drugim piętrze. Rano policja została powiadomiona o znalezieniu rannego zwierzęcia. W chwili zatrzymania mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.