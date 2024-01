Wycinka 36 drzew w parku obok szpitala. Dyrektor winny, ale sprawa umorzona

Sąd w Radomiu uznał za winnego dyrektora miejscowego szpitala psychiatrycznego w sprawie związanej z wycinką 36 drzew w parku otaczającym lecznicę, które były wpisane do rejestru zabytków. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza, postępowanie zostało warunkowo umorzone.

Wycinka w związku z drogami pożarowymi

Teren parku wpisany jest do rejestru zabytków. Dlatego też wycinka każdego drzewa wymagała zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prokuratura zarzuciła również dyrektorowi szpitala, że przekroczył uprawnienia, bo zawarł z wykonawcą umowę o roboty budowlane i drogowe. W konsekwencji wycięto 36 drzew. Śledczy zarzucili dyrektorowi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego szpitala.

Dyrektor miał bazować na zapewnieniach kierownika

Mirosław Ś., składając wyjaśnienia, tłumaczył śledczym, że to nie na nim ciążył obowiązek uzyskania zgody na wycinkę drzew, lecz na projektancie. Oświadczył także, że całość dokumentacji związanej z zawarciem umowy podpisał, nie czytając jej uprzednio. O tym, że jest ona kompletna, miał go zapewnić kierownik działu głównego Robert M. Jemu także prokuratura postawiła zarzuty, a sąd uznał go winnym i skazał na grzywnę w wysokości 10 tys. zł.