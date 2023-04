Wjechała do rowu, "była pijana". Prokurator zawieszona i z uchylonym immunitetem

Rzeczniczka przekazała, że Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w kierunku artykułu 178a § 1 kodeksu karnego. - Sprawa dotyczy zdarzenia z soboty, w którym uczestniczył jeden z prokuratorów z okręgu radomskiego – poinformowała Borkowska. Dodała, że obecnie trwają czynności w tej sprawie i więcej informacji na ten temat prokuratura udzieli we wtorek lub w środę.

Art. 178a § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, decyzję w sprawie zawieszenia prokurator w czynnościach służbowych podjął prokurator okręgowy. - Ponadto w poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wydała uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokurator do odpowiedzialności karnej, co oznacza, że został jej uchylony immunitet – przekazała rzeczniczka. Dodała, że w związku z uchyleniem immunitetu śledczy będą mogli wykonać z prokurator czynności związane z ogłoszeniem zarzutów.