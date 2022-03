Radny wjechał w nastolatki przejściu dla pieszych. Wcześniej dwukrotnie tracił prawo jazdy. Zarzuty

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska poinformowała we wtorek, że prokurator w poniedziałek przedstawił Piotrowi Kotwickiemu (zgodził się na podanie pełnych danych - PAP) zarzuty związane z wypadkiem, do którego doszło na początku marca w Radomiu na ulicy Warszawskiej.

Co najmniej o 35 kilometrów na godzinę za szybko

40-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z ustaleń prokuratury wynika, że radny, kierując samochodem, poruszał się z nadmierną prędkością, wynoszącą nie mniej niż 85 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że mógł przekroczyć prędkość o co najmniej 35 kilometrów na godzinę. Gdy dojeżdżał do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności, ominął inny pojazd, który zatrzymał się przed przejściem, by przepuścić grupę pieszych.