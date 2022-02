Dwaj rolnicy zginęli od strzałów w głowę, po 28 latach ruszył proces

W Sądzie Okręgowym w Radomiu rozpoczął się we wtorek proces 54-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna jest oskarżony o podwójne morderstwo, do którego doszło 28 lat lat temu w okolicach Nowego Miasta nad Pilicą.

Skrępowane ciała, rany postrzałowe głowy

Dzięki nowym metodom

Badania pozwoliły m.in. na wyizolowanie na zabezpieczonych na miejscu zabójstwa śladach profilu DNA sprawcy oraz odcisków jego linii papilarnych. Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że ujawnione ślady należą do obywatela Ukrainy Rudolfa K. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do podjęcia na nowo umorzonego postępowania. Rudolf K. został zatrzymamy i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Radomiu w grudniu 2020 r. Usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, został tymczasowo aresztowany. W trakcie śledztwa mężczyzna nie przyznał się do ich popełnienia.