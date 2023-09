Motocyklem uciekał po chodniku i pod prąd. "Doprowadził do zderzenia i upadku policjanta"

Policjanci z Radomia prowadzili pościg za 18-latkiem na motocyklu, który który nie zatrzymał się do kontroli. Po drodze popełnił szereg wykroczeń i doprowadził do kolizji z policyjnym jednośladem. Młody mężczyzna został zatrzymany dopiero w miejscu zamieszkania.

"Łamał wszystkie zasady i przepisy ruchu drogowym"

- Mundurowi zawrócili za motocyklistą i przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wydali polecenie do zatrzymania się. Mężczyzna, zamiast zwalniać, nagle przyspieszył i zaczął uciekać ulicami Radomia w kierunku miejscowości Kowala Stępocina. Uciekając, popełniał wykroczenia, łamał wszystkie zasady i przepisy ruchu drogowym. Wyprzedzał na przejściu dla pieszych, nie stosował się do znaków drogowych nakazujących mu bezwzględne zatrzymanie. Na tyle brawurowo prowadził motocykl, że nawet wyprzedzał na przejeździe kolejowym, jechał wzdłuż po chodniku i pod prąd - opisała Jolanta Matejek z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W miejscowości Kowala Stępocina jeden z policjantów przewidział trasę ucieczki motocyklisty, zmienił kierunek i zablokował mu drogę. - Wtedy kierujący suzuki doprowadził do zderzenia z policyjnym jednośladem i upadku policjanta. To jednak nie powstrzymało motocyklisty od dalszej ucieczki. Drugi policjant, widząc całą sytuację, zrezygnował z kontynuowania pościgu, aby udzielić pomocy koledze - wyjaśniła Matejek.

Zatrzymany w miejscu zamieszkania. Co mu grozi?

Tożsamość motocyklisty ustalili policjanci z wydziału kryminalnego. Pojechali do jego miejsca zamieszkania. - Tam ujawnili motocykl marki Suzuki oraz 18-letniego motocyklistę. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu radomskiego, został przebadany na zawartość alkoholu. Jak się okazało być trzeźwy, a powodem ucieczki przed patrolem policji był brak uprawnień do kierowania - przekazała Matejek. Dodała, że od 18-latka pobrano krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie.