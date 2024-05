Jechał na czerwonym, uszkodził radiowóz i inne auto

Kierowca miał ponad promil, pasażerowie też po alkoholu

- Kierowcą okazał się 20-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna był nietrzeźwy. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości i badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Natomiast po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. W aucie było jeszcze czworo pasażerów i wszyscy byli po alkoholu. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie i mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem - wyjaśniła policjantka. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu zagrożone jest karą do trzech lat więzienia, natomiast za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli grozi kara do lat pięciu.