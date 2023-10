Nadit odnalazł zaginionego mężczyznę

Policjanci z Radomia poszukiwali 75-letniego mężczyzny. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie. W dotarciu do seniora pomógł Nadit, policyjny pies tropiący. Doprowadził policjantów do samochodu, w którym siedział zaginiony.

Rzeczniczka policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz poinformowała w czwartek, że w weekend policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 75-latka. Rodzina poinformowała, że mężczyzna nie wrócił do domu i nie ma z nim kontaktu.

- Pięcioletni owczarek belgijski Nadit - po zapoznaniu się z zapachem z odzieży przekazanej przez rodzinę zaginionego mężczyzny - pomimo trudnych warunków atmosferycznych podjął trop. Doprowadził swojego przewodnika do jednego z zaparkowanych aut, gdzie siedział zaginiony mężczyzna – przekazała rzeczniczka. 75-latek wrócił do domu pod opiekę rodziny.

Policyjny pies Nadit doprowadził funkcjonariuszy do zaginionego mężczyzny KMP w Radomiu

Szukają zaginionych, tropią złodziei

To kolejny w ostatnim czasie sukces psa tropiącego z garnizonu mazowieckiej policji. W połowie października w lesie w powiecie szydłowieckim czworonożny funkcjonariusz Nador odnalazł kobietę, która zgubiła się podczas grzybobrania .

W marcu policyjny pies Ebra doprowadził mundurowych do mężczyzny, który włamał się do garażu przy nowym domu w powiecie sochaczewskim. Z kolei dwuletnia Alfa wytropiła sprawców włamania do automatu myjni samochodowej i domku letniskowego w powiecie lipskim, gdzie łupem złodziei padła kaseta z pieniędzmi, telewizor, wiatrówka oraz kilkanaście butelek wódki.