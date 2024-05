Cios nożem w plecy podczas kłótni o kurtkę

- Wszystko zaczęło się od spotkania w okolicy sklepu i wymiany zdań dotyczącej uszkodzonej kiedyś kurtki i ewentualnego rozliczenia. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, po czym się rozeszli. Po jakimś czasie 47-latek przyszedł do mieszkania znajomego 46-latka i między nietrzeźwymi doszło do kolejnej awantury. W konsekwencji 47-latek ugodził nożem w plecy pokrzywdzonego, który został przewieziony do szpitala - opisała policjantka.