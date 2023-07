Kierowca betoniarki miał 1,5 promila. "Wjechał do rowu, wywrócił pojazd"

Do zatrzymania doszło około godziny 14 w miejscowości Kłonowiec Koracz. Według policji, 27-latek, jadący ciężarowym mercedesem z ładunkiem betonu nie dostosował prędkości do panujących warunków. "Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu, a następnie wywrócił pojazd na drogę" - czytamy w komunikacie radomskiej policji.