Z Wielkiej Brytanii przedostał się do Polski. Zmienił tożsamość i wygląd, ale i tak wpadł

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji, podinspektor Iwona Jurkiewicz, z ustaleń policjantów wynika, że Patryk M. w Polsce był ścigany w celu odbycia kary ponad siedmiu lat więzienia i tymczasowego aresztu. Poszukiwany był także przez służby brytyjskie do sprawy zabójstwa mężczyzny w 2019 w Wielkiej Brytanii.

Nowa tożsamość, dom i "praca"

- Według śledczych po zbrodni, do której doszło w Wielkiej Brytanii, przedostał się do Polski, gdzie zmienił swoją tożsamość i wygląd. Całkiem nowe życie zaczął w województwie podkarpackim. Posługując się nowymi danymi osobowymi zdobył dokumenty potwierdzające tożsamość. Co ciekawe na nowe dane i dokumenty kupił samochód oraz dom. Wśród miejscowych wzbudzał zaufanie, przedstawiając się jako właściciel firmy budowlanej - przekazała podinspektor Jurkiewicz.