Nietrzeźwy lekarz na dyżurze w radomskiej lecznicy

Decyzją stołecznych radnych do końca czerwca działające na Bielanach, Bemowie i w Wawrze specjalistyczne poradnie rodzinne zostaną zlikwidowane i wcielone do Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". Jak argumentują pomysłodawcy centralizacji, działanie w ramach jednej struktury ułatwi dostęp do pomocy i pozwoli łatwiej kontrolować jakość świadczonych usług. Z dzielnic płyną głosy krytyki.