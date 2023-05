Wyprzedzała karetkę na pasach. Obok przejścia stał patrol z wideorejestratorem

czytaj dalej

Śródmiejscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Gruzina. Okazało się, że w bagażniku przewoził Syryjczyka, który chciał dotrzeć do Niemiec. Mężczyzna do Polski trafił przez Dubaj, Rosję i Białoruś. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty.