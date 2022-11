Najpierw dostali "kosmiczną ofertę", potem żadnej. Radom unieważnia przetarg na dostawy prądu

Prezydent Radomia Radosław Witkowski twierdzi, że taka sytuacja była do przewidzenia. "Okazało się, że możliwość zwiększenia cen energii o 300 procent to dla państwowych spółek energetycznych za mało. Przypomnę, że wcześniej Enea chciała podnieść nam stawki aż o 750 procent. Jednak po sprzeciwie samorządów Sejm przyjął ustawę, w której została określona maksymalna cena prądu" - skomentował w mediach społecznościowych Witkowski.

Prezydent Radomia: nie zostaniemy bez prądu

Prezydent zapewnia, że mieszkańcy nie powinni obawiać się odcięcia zasilania wraz z początkiem przyszłego roku. "Oczywiście nie oznacza to, że zostaniemy bez prądu. Nie będziemy też płacić więcej niż wynika to z ustawy" - zaznaczył Radosław Witkowski. Wyjaśnił, że z zgodnie z prawem możliwe są teraz negocjacje z wybranym dostawcą i zakup z wolnej ręki.

"Jeśli nie przyniesie to efektu, będziemy mogli skorzystać z usług sprzedawcy rezerwowego. W obu sytuacjach będą obowiązywały ustawowe zapisy mówiące o tym, że cena nie będzie mogła przekroczyć 785 złotych netto za megawatogodzinę. To i tak trzy razy więcej niż płacimy obecnie" - zauważył prezydent Radomia.

Poprzednia oferta "kosmicznie" wysoka

Prezydent Radomia mówił we wrześniu w rozmowie z TVN24, że była to "kosmiczna oferta", ponieważ w bieżącym roku miasto zapłaci za prąd łącznie nieco ponad 20 milionów złotych, a zgodnie z warunkami proponowanymi przez państwową spółkę w roku 2023 koszt wzrósłby do około 190 milionów złotych. - To są olbrzymie pieniądze i wysoce niemoralna oferta. Mam wrażenie, że koncerny państwowe takimi ofertami próbują nabijać kieszenie, kosztem samorządów, a przede wszystkim kosztem mieszkańców Radomia, ale także innych miast - ocenił wówczas Witkowski.