"Patrzymy w prawo - pusto, patrzymy w lewo - pusto". Dziś odlecą dwa samoloty, jutro nie będzie żadnego

We wtorek na tablicy odlotów lotniska Warszawa-Radom pojawiły się zaledwie dwie pozycje, natomiast przylotów - jedna. W środę nie wyleci stąd żaden samolot. - Ładny budynek, ale niestety cały pusty - komentuje jeden z podróżnych.

Z hukiem otwarty pod koniec kwietnia przez rząd PiS port lotniczy Warszawa-Radom świeci pustkami, płyta lotniska też. Lotów stąd jest jak na lekarstwo. - W tej chwili na tablicy odlotów zaledwie dwie pozycje: Rzym i Paryż, przyloty: jedna pozycja - Rzym. A to i tak dużo, bo jutro tablice będą świeciły pustkami - mówiła we wtorek po godzinie 12 reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek.

"Ładny budynek, ale niestety cały pusty"

Obecnie puste lotnisko ma się wkrótce wypełnić podróżnymi. - Przynajmniej tak słyszymy od Polskich Portów Lotniczych, które odpowiadają za to lotnisko. W tej chwili to tylko 12 lotów tygodniowo, ale ma być ich więcej. Mają być kolejne czartery. Biura podróży mają korzystać właśnie z lotniska w Radomiu - ustaliła Mielcarek.

Tymczasem jedno z większych biur podróży w Polsce odwołało kolejne loty, m.in. do Tunezji. Wcześniej, jeszcze przed otwarciem lotniska, odwoływane były loty do Egiptu, na Cypr, czy na Kretę, ze względu na nikłe zainteresowanie. Podróżni wolą latać z Warszawy.

- Patrzymy w prawo - pusto, patrzymy w lewo - pusto. Ładny budynek, ale niestety cały pusty - powiedział mężczyzna, którego spotkała na lotnisku reporterka TVN24. Jak zaznaczył samo dotarcie do lotniska nie jest aż tak dużym problemem. Ale jak zauważył z lotniska na Okęciu czy Modlinie jest wygodniej, bo bliżej. Przyznał też, że na lot z Radomia zdecydował się ze względu na niższą cenę.

Autobusy z Okęcia do Radomia

Z myślą o podróżnych dojeżdżających do Radomia z Warszawy, PPL uruchomiła shuttle busy, które kursują pomiędzy warszawskim Okęciem a lotniskiem Warszawa-Radom. Do 15 maja, w ramach promocji, przejazdy w obu kierunkach będą bezpłatne. Rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń lotniska Warszawa-Radom.