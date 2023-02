Kursant przejechał na czerwonym, instruktor ukarany mandatem

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Jak informuje Dorota Wiatr-Kurzawa z Wydziału ruchu drogowego radomskiej komendy, policjanci w trakcie patrolowania ulic miasta zarejestrowali wykroczenie popełnione przez kursanta w trakcie nauki jazdy pod nadzorem instruktora. - Kandydat na kierowcę nie zastosował się do sygnalizatora, który nadawał sygnał czerwony - wyjaśniła policjantka.