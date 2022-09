Wrzucali do wyrobiska pojemniki i beczki z toksycznymi substancjami. Zatrzymano pięć osób

Kilka dni temu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu namierzyli samochód, którym miały być przewożone niebezpieczne odpady. - Kiedy tylko pojazd zjechał z drogi i dojechał do jednej z miejscowości w gminie Przytyk, policjanci rozpoczęli działania, w wyniku których, czterech mężczyzn zostało zatrzymanych - przekazał Rafał Jeżak z zespołu prasowego KWP. - Osoby w wieku od 33 do 62 lat zostały zatrzymane na gorącym uczynku, gdy rozładowywały samochód, a następnie zrzucały beczki oraz pojemniki typu "mauzer" do wyrobiska. Policjanci zatrzymali także 61-letniego właściciela terenu, na którym znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne po kopalni piachu - wyjaśnił.