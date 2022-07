928 przestępstw, 400 świadków, 14 tomów akt. Diagnosta stanie przed sądem

Kilkanaście miesięcy trwała praca mazowieckich policjantów nad sprawą, w której ostatecznie Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Rejonowego w Ciechanowie akt oskarżenia przeciwko 44-latkowi prowadzącemu działalność polegającą na legalizacji tachografów w samochodach ciężarowych.

"Zarzuty dotyczą poświadczenia w okresie od stycznia 2020 roku do kwietnia 2021 roku nieprawdy w dokumentach, co do faktu przeprowadzenia badań legalizacyjnych tachografów samochodów ciężarowych i ich pozytywnego wyniku, podczas gdy badania nie zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą, a także wystawiania za przeprowadzenie badań faktur VAT i pobierania opłat w wysokości wynikającej z wystawionych faktur" - czytamy w komunikacie policji.