Jechał pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy. Uszkodził auto, po czym sam wezwał policję

Radomscy policjanci postanowili opowiedzieć o sprawie, by zwrócić uwagę na właściwą postawę młodego radomianina. - Takich przestępców, to my lubimy. Rzadko spotykamy się z tak daleko idącą uczciwością wśród kierujących, którzy popełniają przestępstwa i wykroczenia drogowe - podkreśliła Dorota Wiatr-Kurzawa z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.