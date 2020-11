Radni PiS chcą odwołania przewodniczącej Rady Warszawy

Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej (Koalicja Obywatelska). Poszło o za wysokie - ich zdaniem - opłaty za wywóz śmieci. Przewodnicząca miała odmówić podczas sesji rady procedowania poprawek PiS dotyczących ich obniżenia.

Radny Wiktor Klimiuk wyjaśnił, że podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy klub radnych PiS złożył projekty poprawek do uchwał śmieciowej zmniejszające wysokość opłat za gospodarowanie odpadami. - Zostały zgłoszone poprawki na piśmie, zgodnie ze statutem i mimo to nie zostały poddane pod głosowanie. Przewodnicząca z Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że poprawki nie będą w ogóle głosowane - powiedział.

Ocenił, że to działanie "skutkuje to bezwzględnym unieważnieniem wszystkich uchwał przyjętych (w czwartek przez radę uchwał – red). - Prawa opozycji zostały całkowicie podeptane. Nie widzimy innego wyjścia jak złożyć w dniu dzisiejszym wniosek o odwołanie przewodniczącej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej z funkcji przewodniczącej rady" - poinformował i dodał: - Niech większość wskaże takiego kandydata, który będzie przestrzegał statutu.

"Czarny czwartek dla samorządu warszawskiego"

Radny Michał Szpądrowski zapowiedział natomiast, że klub zwróci się do wojewody mazowieckiego, "aby w trybie następczym unieważnił podjęte w czwartek uchwały ze względy na bardzo ważne wady prawne, czyli niedopuszczenie do procedowania zgłoszonych zgodnie ze statutem poprawek opozycji". - Nie chodzi tu o politykę, lecz mieszkańców Warszawy i o to ile będziemy płacić za śmieci - podkreślił.