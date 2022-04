Rada Warszawy: pobyt na Kolskiej będzie droższy

Dłuższy pobyt będzie tańszy

Przyjęto również zmiany kwot za pobyt w Dziale Ciągów Alkoholowych. Dotychczas opłata wynosiła odpowiednio 450 zł i 400 zł za dobę w zależności od standardu pokoju (pokój 1-osobowy lub pokój 2-osobowy). W zależności od liczby dni pobytu (maksymalnie do 7 dni) koszt dobowy maleje (proporcjonalnie do dłuższego pobytu) do poziomu 310 zł (pokój 1-osobowy) i 248 zł (pokój 2-osobowy). Nowe opłaty wyniosą odpowiednio 470 zł i 420 zł za dobę w zależności od standardu pokoju oraz przy dłuższym pobycie 273 zł (pokój 1-osobowy) i 243 zł (pokój 2-osobowy).