Stołeczna radna wstępuje do Wiosny

Radna Koalicji Obywatelskiej Agata Diduszko-Zyglewska przeszła do partii Wiosna założonej przez Roberta Biedronia. Jednocześnie zadeklarowała, że dalej zamierza współpracować ze swoim macierzystym klubem w Radzie Warszawy.

O tym, że radna Diduszko-Zyglewska przechodzi do Wiosny poinformowała na czwartkowej konferencji prasowej rzeczniczka ugrupowania Katarzyna Kotula.

Lider Wiosny Robert Biedroń powiedział, że z dumą wita Diduszko-Zyglewską. - Agato, to jest dla mnie ważny moment, także osobiście, bo znam się od wielu lat. Panią radną, aktywistkę ruchów miejskich, dziennikarkę, wybitną ekspertkę, a przede wszystkim kobietę lewicy z dumą witam w naszej lewicowej, wiosennej rodzinie - powiedział lider Wiosny.

Podkreślił, że Diduszko-Zyglewska w Radzie Warszawy będzie pierwszą radną Lewicy. Biedroń dodał przy tym, że "to nie jest jeszcze koniec".

"Ludzie Lewicy powinni się gromadzić"

Sama Diduszko-Zyglewska oceniła, że dołączenie do Lewicy i do Wiosny jest najskuteczniejszym sposobem, aby działać na rzecz tego, aby "Polska wróciła do grupy krajów demokratycznych, gdzie nie łamie się praw człowieka".