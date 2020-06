"Gdy weszła do mieszkania męża, jej partner usłyszał strzał i krzyk". Dwie osoby nie żyją, jedna poważnie ranna

Przyszła do męża w celu podziału majątku

Według niej, dotychczasowe ustalenia postępowania wskazują, że 32-letnia kobieta we wtorek późnym wieczorem przyszła do mieszkania swego 36-letniego męża w bloku na jednym z osiedli w Raciążu , aby ustalić podział wspólnej nieruchomości w związku z rozwodem. Towarzyszył jej 35-letni partner.

- Gdy kobieta weszła do mieszkania męża, jej partner, który pozostał na klatce schodowej, usłyszał strzał i krzyk. Po chwili kobieta wybiegła na korytarz. Wtedy jej mąż oddał do niej kolejny strzał, tym razem śmiertelny. Następnie strzelił w kierunku partnera kobiety, który próbował się zasłonić. Rannemu mężczyźnie, który silnie krwawił, udało się uciec. Wybiegł przed klatkę schodową i stracił przytomność – wyjaśniła prokurator Ambroziak, odnosząc się do aktualnych ustaleń w sprawie.