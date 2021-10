Nastolatek ukrył się w pustostanie. Przed policją uciekał po kablu

Policjanci z Raciąża w powiecie płońskim zajmowali się sprawą pobicia i okradzenia z oszczędności 75-letniego mężczyzny, który jest osobą niepełnosprawną. Do napaści doszło w jego mieszkaniu. Z ustaleń policji wynika, że włamał się do niego 18-letni mieszkaniec Raciąża.

Młodszy próbował uciekać po kablu

Ucieczka została udaremniona. Policjanci zatrzymali chłopaka i przewieźli go do szpitala na badania. Z ich relacji wynika, że nastolatek doznał ogólnych potłuczeń. Następnie przewieziono go do placówki, gdzie zgodnie z decyzją sądu powinien przebywać do momentu osiągnięcia pełnoletności.