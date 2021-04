Miasto szykuje punkty szczepień na 14 maja. Dworczyk: dzisiaj nie podajemy żadnych dat

Dzisiaj nie podajemy żadnych dat, ale będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej, jak tylko pojawią się szczepionki, przekazywać je do punktów i uruchamiać ich działalność - powiedział o punktach szczepień powszechnych pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Tymczasem Warszawa przygotowuje otwarcie czterech takich punktów na 14 maja.

Jak zaznaczył, priorytetowe są te miejsca, gdzie najdłużej trzeba czekać na szczepionkę. - Powiaty, gdzie mamy za trzy czy cztery tygodnie terminy (szczepień), bo jest za mało punktów szczepień, to są miejsca priorytetowe do uruchomienia takiego punktu. Tam gdzie szczepimy na bieżąco, możemy chwilkę zaczekać - wyjaśnił Dworczyk.

- W związku z tym dzisiaj nie podajemy żadnych dat, bo - ze względu na sytuację z dostawami szczepionek do Polski - byłoby to nieprofesjonalne. Ale będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej, jak tylko pojawią się szczepionki, przekazywać je do tych punktów, a w konsekwencji uruchamiać ich działalność - deklarował Michał Dworczyk.

"Zasadniczą sprawą jest to, żeby szczepionki do Polski przyjechały i zostały sprawiedliwe podzielone"

Szef KPRM mówił, że zmniejszone dostawy szczepionek do Polski mogą wpłynąć na opóźnienia w uruchamianiu powszechnych punktów szczepień. Zobrazował tę sytuację przykładem Warszawy. - Pojawiają się komunikaty ze strony władz warszawskich, że już Warszawa jest gotowa i może ruszać. Bardzo pozytywnie oceniam to zaangażowanie i determinację samorządowców, natomiast też proszę o zrozumienie - podkreślił minister.

I podał, że w tej chwili w stolicy działają 283 punkty szczepień. - Potencjał tych punktów, to jest ponad 202 tysiące szczepień tygodniowo, a liczba dostępnych szczepionek tygodniowo jest na poziomie 91 tysięcy - wskazał szef KPRM. - To nie jest więc kwestia uruchomienia kolejnych punktów, choć to też oczywiście jest ważne i jeszcze przyspieszy ten proces, ale zasadniczą sprawą jest to, żeby szczepionki do Polski przyjechały i zostały sprawiedliwe podzielone. Nie tylko między największymi miastami, ale między każdym najmniejszym powiatem, najmniejsza gminą - wyjaśnił.