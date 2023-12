Opiekunki nagrały podopieczną podczas mycia. Jest śledztwo prokuratury

Przesłuchania w Domu Pomocy Społecznej

Szefowa pułtuskiej Prokuratury Rejonowej wyjaśniła, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż do utrwalenia wizerunku nagiej pensjonariuszki w nagraniu filmowym doszło najprawdopodobniej we wrześniu tego roku, natomiast do jego rozpowszechnienia poprzez opublikowanie na jednym z portali społecznościowych - 13 grudnia.