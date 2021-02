Poszukiwania ciała Jana Lityńskiego wznowione. "Trzeba podejmować każdą możliwą metodę"

Służby wznowiły we wtorek rano poszukiwania ciała Jana Lityńskiego, działacza opozycji antykomunistycznej w PRL. Lityński utonął, gdy próbował uratować psa, pod którym w trakcie spaceru załamał się lód.

Informację o śmierci Jana Lityńskiego przekazał w niedzielę wieczorem jego przyjaciel Eugeniusz Smolar. Lityński był działaczem opozycji antykomunistycznej, po 1989 roku kilkukrotnie wybieranym na posła. Przez pięć lat pracował jako doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Miał 75 lat. W rozmowach z mediami znajomi i przyjaciele zmarłego ujawnili, że Lityński utonął, próbując ratować psa, pod którym załamał się lód. - Odszedł z powodu swojej niezwykłej wrażliwości, ratując psa. Cały Lit – powiedział Władysław Frasyniuk w rozmowie z TVN24.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na Narwi w okolicach Pułtuska. W poniedziałek rano inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, potwierdził, że policjanci prowadzą poszukiwania ciała.

We wtorek wznowiono poszukiwania

- O godzinie 8 wznowiono poszukiwania. W akcji biorą udział między innymi strażacy, ale także policjanci. Działania są prowadzone w miejscu, gdzie ta osoba wpadła do rzeki. Strażacy wspólnie z WOPR-em będą kruszyli lód i jeszcze szukali przy dnie. Policjanci będą przeszukiwać brzeg - zaznaczył we wtorek rano Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta mazowieckiego PSP.

- Wszystko jest jeszcze zalodzone i jest to trochę szukanie po omacku, ale trzeba podejmować każdą możliwą metodę - ocenił strażak.

W poniedziałek informowaliśmy, że w akcji poszukiwawczej uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Ciarka podkreślał, że ogłoszony został alarm dla całego stanu osobowego komendy. - Do Pułtuska skierowano 21 funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku. Poszukiwania prowadzą także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z łodzią i dwoma saniami lodowymi. Na miejscu pracują trzy grupy nurków i Ochotnicza Straż Pożarna z dronem – wyliczał Ciarka. Policjanci wykorzystywali także quady do przeszukiwania brzegów Narwi.

W poniedziałek po południu służby przerwały poszukiwania.

"Nurt mógł zepchnąć ciało nawet kilka kilometrów w stronę Warszawy"

Jak wyjaśnił Kierzkowski, w niedzielę akcję prowadzono około dwóch kilometrów od mostu w Pułtusku, ale każdego dnia będą się one przesuwały dalej z nurtem rzeki. - Nurt mógł zepchnąć ciało nawet kilka kilometrów w stronę Warszawy. Mogło się ono schować pod lodem w meandrach rzeki, pod korzeniami – zaznaczył rzecznik. Dodał, że strażakom pomogą wiosenne temperatury, które spowodują topnienie lodu na Narwi, ale - jak zwrócił uwagę - nawet przy znacznym ociepleniu lód będzie zalegał na Narwi co najmniej kilka dni. Jak przekazała pułtuska policja, wznowienie akcji poszukiwawczej planowane jest we wtorek rano. Policjanci podobnie jak w poniedziałek będą patrolować brzegi Narwi.

Działaniom służb na Narwi przyglądał się w poniedziałek reporter TVN24 Jan Piotrowski. Jak opisywał, poszukiwania toczyły się wzdłuż półtorakilometrowego odcinka rzeki. Skierowano do nich kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz ratowników WOPR. - To miejsce, gdzie Narew ma swoje rozlewiska. W tej chwili wszystko jest zamarznięte – opisywał. - To miejsce niezwykle niebezpieczne. Są miejsca, gdzie lód piętrzy się, i takie, gdzie robi się bardziej kruchy. Ale to, co jest niezmienne, to potężny nurt, który jest w rzece pod lodem – zaznaczał reporter.

Nurkowie w akcji

O szczegółach akcji poszukiwawczej opowiedział w poniedziałek po południu Mariusz Osica z Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Pułtusku. - Warunki są trudne, jest duży uciąg wody, są gałęzie, jest duża pokrywa lodowa. Widoczność ogranicza się do metra, ale to i tak sporo, jeśli chodzi o Narew. Jednak w miejscu, w którym przypuszczaliśmy z kolegami, że poszukiwana osoba może się znajdować, nie widziano jej – mówił ratownik. - Największą trudnością jest głębokość, sięgająca do trzech metrów i bardzo silny nurt, szczególnie w bocznym biegu rzeki. Nie można stanąć na dnie, tylko (prąd rzeczny – red.) od razu nurka ustawia w takiej pozycji poziomej i wciąga go pod lód. Więc jest też problem z asekuracją, żeby go potem po lince wyciągnąć – opisywał Osica.

Przekazał też, że w trakcie przeszukiwania rzeki odnaleziony został kaszkiet. Nie potwierdził jednak, czy należał on do Lityńskiego.

Działacz opozycji antykomunistycznej

Jan Lityński urodził się w 1946 roku. Pracował jako robotnik, następnie programista komputerowy. W okresie PRL był działaczem opozycji antykomunistycznej. Po 1989 roku przez kilka kadencji zasiadał w ławach poselskich, w latach 2010–2015 pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. Lityński angażował się w działalność opozycyjną od końca lat 60. W 1968 roku był jednym z organizatorów studenckich wystąpień w trakcie tzw. wydarzeń marcowych.

W drugiej połowie lat 70. współpracował z Biurem Interwencyjnym KSS "KOR".

W 1980 roku, po utworzeniu NSZZ "Solidarność", był jednym z doradców władz związku. W stanie wojennym został internowany do września 1982, później aresztowany. Od 1984 działał w podziemiu jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ 'Solidarność" regionu Mazowsze. W 1989 był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu.

W latach 1989-2001 zasiadał w ławach poselskich, najpierw jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", a następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a następnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą tego samego orderu.

