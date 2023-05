Rzucał kamieniami w sąsiada, widłami ranił policyjnego psa. Padły strzały

Agresywny mężczyzna rzucał kamieniami w sąsiada. Przyjazd na miejsce policjantów rozsierdził go jeszcze bardziej. Z widłami rzucił się na funkcjonariuszy i policyjnego psa. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze i paralizatorem obezwładnili napastnika. Grozi mu do 10 lat więzienia.

- Skierowani na miejsce policjanci, po przeprowadzeniu rozmowy ze zgłaszającym, poszli do drugiego uczestnika interwencji. Gdy podeszli do posesji, 46-latek na ich widok wziął do ręki widły i ruszył w ich kierunku. Mężczyzna nie reagował na wezwania policjantów do uspokojenia i odrzucenia wideł. Cały czas krzyczał i używał słów wulgarnych. Swoim zachowaniem zmusił policjantów do oddania strzałów ostrzegawczych w górę - informuje asp. szt. Aneta Wilk z przysuskiej policji.