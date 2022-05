Kierowca wjechał w grupę kolarzy i uciekł. Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych

Do wypadku doszło w miejscowości Przypki w rejonie skrzyżowania Sosnowej z Nadarzyńską. - Drogą podróżowała grupa 14 kolarzy, w którą wjechał kierowca samochodu osobowego. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia - relacjonował Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Przed godziną 21 Darmofalski przekazał, że reanimowanej osoby nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej zgon. - Trzy poszkodowane osoby zostały zabrane do szpitala. Na miejscu pozostają trzy osoby z lekkimi otarciami, które nie wymagają hospitalizacji - zaznacza.

Jedna osoba została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR

Do Przypek przyjechało dziewięć zastępów straży pożarnej z powiatów piaseczyńskiego i pruszkowskiego oraz pogotowie ratunkowe. - Na miejscu pozostaje pięć zastępów straży pożarnej oraz grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego PSP. Jest również policja - opisywał o 21 Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Jak dowiedział się nasz reporter, najciężej poszkodowana osoba została zabrana do jednego z warszawskich szpitali przez śmigłowiec LPR.

Droga została zablokowana na czas akcji służb. Działania mogą potrwać do późnych godzin nocnych. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą zabezpieczać ślady oraz prowadzić oględziny miejsca wypadku.

Do wypadku doszło w miejscowości Przypki

Wcześniej ktoś potrącił strażaka biorącego udział w akcji gaśniczej

Nasz reporter dowiedział się, że wcześniej w oddalonej o około dwa kilometry miejscowości Krakowiany doszło do niebezpiecznej sytuacji a kierowca również odjechał z miejsca zdarzenia. Nie ma pewności, czy to ta sama osoba, ale - według strażaków - jest to prawdopodobne.