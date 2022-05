Policjant mówi, jak doszło do tragicznego wypadku pod Tarczynem

Kierujący hondą zjeżdża na lewe pobocze, wraca na lewy pas i wjeżdża prosto w grupę kilkunastu kolarzy - według Komendy Stołecznej Policji to wstępny przebieg środowego wypadku pod Tarczynem. W nocy zatrzymano mężczyznę, który prawdopodobnie kierował autem osobowym i uciekł z miejsca zdarzenia. Śledczy go przesłuchają, gdy wytrzeźwieje.

Czekają na przesłuchanie zatrzymanego 45-latka

Zatrzymanemu pobrano również krew do dalszych badań. - Zweryfikujemy to, czy mógł kierować pod wpływem innej substancji psychoaktywnej. Czynności procesowe będą kontynuowane, kiedy mężczyzna wytrzeźwieje - zapowiada Marczak.

Trwa wyjaśnianie, czy zanim doszło do wypadku z udziałem kolarzy, ten sam kierowca omal nie przejechał strażaka biorącego udział w akcji gaśniczej ciągnika. Do tej sytuacji doszło w oddalonej o około dwa kilometry miejscowości Krakowiany. - To również jest przedmiotem działań policjantów pod kątem zweryfikowania, czy to ta sama osoba odpowiedzialna za spowodowanie tego zdarzenia drogowego - zaznacza Marczak.