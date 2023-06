Zderzenie w Pruszkowie, motocyklista był reanimowany

Strażacy prowadzili masaż serca

O zdarzenie zapytaliśmy straż pożarną. - Jest to zderzenie motocykla z samochodem osobowym. Ucierpiał mężczyzna, podróżujący motocyklem. Wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego strażacy podjęli ratownicze czynności medyczne poprzez prowadzenie masażu serca. Po kilkudziesięciu minutach udało się doprowadzić do tego, że mężczyzna został przygotowany do transportu do szpitala. Tam też został przetransportowany - przekazał Karol Kroć ze straży pożarnej w Pruszkowie.