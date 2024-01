W Pruszkowie wycięli 50-letnie lipy, żeby "usprawnić i upłynnić ruch"

Ogromna rzeź drzew w centrum Pruszkowa by poszerzyć drogę 🤬 Mieszkańcy byli przeciw, samorząd był przeciw, konserwator był przeciw, ale mimo to drogowcy z MZDW wycięli kilkudziesięcioletnią aleję drzew‼️ https://t.co/1SVjuiG9vv pic.twitter.com/rWiKnq4kbn

"Powód wycinki był wielokrotnie tłumaczony"

- Koncepcję zaprezentował na komisji zastępca prezydenta Konrad Sipiera. Pokazana radnym mapa była słabej jakości i nie można było na niej dostrzec, że te drzewa są przeznaczone do wycięcia. O tym w ogóle nie było wtedy mowy. Sądziłem, że drzewa zostaną zachowane. Byliśmy zresztą zapewniani, że jest to dopiero koncepcja. Plany przebudowy skrzyżowania miały wrócić do nas już w formie projektu do zaopiniowania - powiedział "Gazecie Stołecznej" radny z Pruszkowa Piotr Bąk.