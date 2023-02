Ciało dryfowało w stawie niedaleko szpitala. Pierwsze ustalenia policji. "Mężczyzna, 25 lat, obcokrajowiec"

W stawie, niedaleko szpitala w Tworkach, znaleziono dryfujące zwłoki. Zauważyli je przechodnie spacerujący w pobliżu. Informację o zdarzeniu potwierdziła straż pożarna. Z kolei zastępca dyrektora ds. lecznictwa Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia dodał, że zmarły nie był pacjentem szpitala. W poniedziałek policja podała, że zmarły to 25-letni obcokrajowiec.

Szpital: to nie był nasz pacjent

Młodszy brygadier Karol Kroć, oficer prasowy KP PSP Pruszków, potwierdził w niedzielę, że w stawie znaleziono zwłoki. - Na miejscu działają policjanci, prawdopodobnie będą pracowali pod nadzorem prokuratury. Nie mam informacji o personaliach osoby zmarłej. Na miejsce do zabezpieczenia terenu wysłano jeden zastęp straży pożarnej. Sygnał o zdarzeniu wpłynął do nas około 14.20 - przekazał redakcji Kontaktu 24 oficer prasowy.

Rafał Wójcik, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, powiedział, że sprawa ta nie dotyczy bezpośrednio szpitala. - Stawy są ogólnodostępne, można do nich dojść, tam nie ma żadnego ogrodzenia. Dowiedziałem się, że zmarły to prawdopodobnie obcokrajowiec. Nie był to pacjent szpitala - podkreślił w niedzielę w rozmowie z tvnwarszawa.pl.