Syreny obudziły mieszkańców. Urząd miasta podał przyczynę

Maksymalnie dwie tony węgla na jedno gospodarstwo domowe w cenie 2900 lub 2950 złotych za tonę - to propozycja samorządu w Otwocku. Miasto kupiło węgiel sprowadzony z Kolumbii, przyjechał do Otwocka z Gdańska. Mieszkańcy przyznają, że wcześniej kupowali nawet dwa razy więcej, ale cena proponowana przez samorząd wciąż zmusza ich do oszczędzania.