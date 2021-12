Pijany kierowca ciężarówki zatrzymany przez świadka

czytaj dalej

Policjanci z Mokotowa zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy, który próbował ukraść kosmetyki w jednej z drogerii. - Mężczyzna podszedł z koszykiem do kasy samoobsługowej i przepuszczał przez czytnik cen średnio co trzeci artykuł. Pozostałe produkty odkładał w miejsce do pakowania. Za towar zapłacił 112 złotych. W torbie miał znacznie więcej - opisał rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy.