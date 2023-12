Padły strzały, policjanci zatrzymali groźnego przestępcę. "Ukrył zwłoki w wersalce"

O sprawie pisaliśmy we wtorek 5 grudnia. Podczas próby zatrzymania mężczyzny w Pruszkowie policjanci użyli broni. Strzały padły w kierunku samochodu, którym uciekał poszukiwany. Do akcji wkroczyli policyjni antyterroryści, którzy prowadzili działania w jednym z bloków przy ulicy Powstańców. Zatrzymano wówczas jedną osobę, ale policja z Mińska Mazowieckiego nie zdradzała szczegółów. Teraz w sprawie wypowiedziała się prokuratura.

Podejrzany o brutalną zbrodnię

- Sebastian G. jest podejrzany o dokonanie zbrodni zabójstwa polegającej na tym, że w bliżej nieustalonym dniu pomiędzy 25 listopada a 3 grudnia 2023 roku w miejscowości Dębe Wielkie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia S.J., zadał mu z bardzo dużą siłą co najmniej cztery ciosy nieustalonym narzędziem w głowę, czym spowodował u pokrzywdzonego obrażenia skutkujące jego zgonem, a następnie ukrył zwłoki pokrzywdzonego w wersalce - dodała Gołąbek.

Uciekając, potrącił policjanta autem

To nie jedyne zarzuty, jakie usłyszał zatrzymany. - W tej samej sprawie Sebastian G. jest podejrzany o to, że w dnia 5 grudnia 2023 roku w Pruszkowie, w celu zmuszenia funkcjonariusza policji do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zatrzymania, dopuścił się czynnej napaści na tegoż funkcjonariusza, w ten sposób że podczas próby zatrzymania, gwałtownie ruszył pojazdem i potrącił policjanta, który upadł na maskę pojazdu i zsunął się z niej dopiero po przejechaniu kilku metrów - poinformowała.