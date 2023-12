Wyciek amoniaku w pruszkowskim szpitalu

Amoniak z lodówki

W następnej kolejności do szpitala przyjechała specjalistyczna grupa chemiczna z Warszawy, by przeprowadzić dalsze rozpoznanie i ocenić jaka substancja się wydobywa. - Po dokładniejszych pomiarach okazało się, że był to niewielki wyciek amoniaku, z jednej z lodówek obsługujących pomieszczenia techniczne gabinetów na izbie przyjęć. Po stwierdzeniu, że uszkodzona została lodówka, ratownicy ewakuowali ją na zewnątrz szpitala. Tym samym pozbyliśmy się źródła drażniącego zapachu i wypływu amoniaku. Nie było to duże stężenie ale było drażniące i wyczuwalne dla obecnych w szpitalu - wyjaśnił Kroć.