Protesty rolników na Mazowszu. Blokada na wjeździe do Warszawy

Wtorek, 20 lutego, jest kolejnym dniem protestów rolników w całej Polsce. Na Mazowszu blokady pojawiły się w okolicach Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki i Makowa Mazowieckiego. W Warszawie blokadę ustawiono na wjeździe do miasta od strony południowej.

We wtorek rano rolnicy ustawili blokadę przy ulicy Przyczółkowej w rejonie skrzyżowania z trasą S2. Utworzył się długi korek. Kierowcy jadący w stronę centrum muszą zwalniać tuż po przekroczeniu granicy Warszawy na wysokości skrzyżowania z Korbońskiego. Zator utworzył się też w przeciwnym kierunku.

Protesty rolników na Mazowszu

Swoje protesty rolnicy zapowiedzieli też w różnych częściach województwa mazowieckiego. Do utrudnień może dojść na dk 60 w Makowie Mazowieckim, dk 61 między miejscowością Modzele a Ostrołęką i na dk 10 na rondzie w Sierpcu. Kierowcy musza się też liczyć z możliwą blokadą dw 577 koło Topólna i dw 563 Lipowiec Kościelny - Mława. Na południu regionu w Radomiu kolumna protestujących może poruszać się od ul. NSZZ Solidarność do ronda Popiełuszki.

O protestach rolników ostrzega też Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim. Początek protestu jest planowany na godzinę 10 w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). "Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Stojadeł. Uczestnicy protestu będą blokować rondo w miejscowości Ryczołek (wjazdy na A2). Kolejnym punktem blokady będzie rondo w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, Wiśniowej i Stanisławowskiej, a także rondo w miejscowości Stojadła - skrzyżowanie dróg DK92 i DK50 (droga krajowa nr 50 będzie przejezdna)" - informuje mińska policja.

Nie chcą Zielonego Ładu

Od kilku tygodni rolnicy w wielu krajach UE wychodzą na ulice i żądają m.in. całkowitej rezygnacji z unijnego Zielonego Ładu, bo obawiają się konsekwencji jego wprowadzenia. Nie chcą np. regulacji w sprawie ugorowania 4 proc. gruntów. Domagają się też zakazu importu niektórych towarów z Ukrainy i zaostrzenia kontroli tych wjeżdżających do UE. Do tych postulatów rolnicy z różnych krajów dokładają kolejne, specyficzne dla ich rynku problemy do rozwiązania. Rolnicy np. z Francji walczą o sprawy podatkowe, a w Holandii o krajowy program redukcji hodowli, w Grecji zaś o pomoc po powodzi, w Polsce natomiast o utrzymanie hodowli zwierząt futerkowych.