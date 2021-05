Protestowali przeciwko szczepieniom i obostrzeniom. Doszło do przepychanek z policją

Przed budynkiem MRPiT przekonywali zgromadzonych, że "szczepionka jest zła i rząd nie może zmuszać do szczepień" oraz "że rząd nie robi nic, aby pomóc małym i drobnym przedsiębiorcom podnieść się po pandemii". - Przyszliśmy tu zaprotestować przeciwko zmuszaniu nas do szczepienia się. Niby jest to dobrowolne, ale zaraz się okaże, że bez szczepienia nie będzie można wejść do sklepu czy wyjechać na wakacje - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej jedna z protestujących. - Zdejmijcie w końcu te obostrzenia. Mamy już dość - dodał pan Mateusz.