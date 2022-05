Wjechał na przejazd, gdy opadały rogatki. "Zmusił maszynistę do gwałtownego hamowania"

Kierowca auta osobowego wjechał na przejazd kolejowy, gdy opadały szlabany. Utknął pomiędzy nimi a torowiskiem, w minimalnej odległości od przejeżdżającego składu. Policja podaje, że jego zachowanie wymusiło gwałtowne hamowanie pociągu. - Mógł doprowadzić do wielkiej tragedii - oceniają funkcjonariusze.

- Kierowca skody, 82-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego wjechał autem na przejazd przy zamkniętych rogatkach i włączonej sygnalizacji świetlnej zakazującej wjazdu na przejazd kolejowy. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy zmusiło maszynistę pociągu relacji Ełk - Wrocław Główny do gwałtownego hamowania - relacjonuje Marzena Laczkowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Na filmie udostępnionym przez policję widzimy, że kierowca zatrzymał się na przejeździe w momencie, gdy rogatki opadały. Jedna z nich zatrzymała się początkowo na dachu pojazdu. Wówczas mężczyzna nieznacznie cofnął, po czym ruszył do przodu, ustawiając się między torami a szlabanem. Chwilę później przejechał tamtędy pociąg.

Zdaniem policjantów, mężczyzna mógł swoim zachowaniem "doprowadzić do wielkiej tragedii". Po analizie nagrań z monitoringu, funkcjonariusze z Małkini ustalili kierowcę auta. - 82-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego został ukarany mandatem w kwocie dwóch tysięcy złotych - informuje Laczkowska.

"Przy zderzeniu z pociągiem z auta niewiele zostanie"

Policjanci apelują do kierowców o "więcej zdrowego rozsądku i nie igranie z własnym życiem". - Wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy opuszczonych rogatkach to tylko jeden krok do tragedii. Pamiętajmy, że maszynista prowadzący skład pociągu o wadze kilku tysięcy ton nie zatrzyma natychmiast pojazdu, a przy zderzeniu pociągu z autem z tego drugiego niewiele zostanie - przestrzega policjantka.