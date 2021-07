"Zefirem" do Serocka. Na pokładzie jest nawet grill. Prom wraca po rocznej przerwie

Od najbliższej soboty wracają rejsy statkiem Warszawskich Linii Turystycznych z Warszawy do Serocka. W ubiegłym roku prom nie pływał z powodu epidemii COVID-19. - To prawdziwa wyprawa - statek "Zefir" będzie wypływał z przystani na Żeraniu i kanałem oraz przez Zalew Zegrzyński dopłynie do Serocka - podaje Zarząd Transportu Miejskiego.

Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego, a Zalew Zegrzyński - jak zwraca uwagę ZTM - "to prawdziwy raj dla wędkarzy, amatorów sportów wodnych i plażowiczów". "W czasie rejsu statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku" - czytamy w komunikacie ZTM.

Na pokładzie "Zefira" zmieści się 98 pasażerów. "Na statku jest grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi napojami. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie (około dwóch godzin), a następnie powrót do Warszawy. Podróż rozpocznie się o godzinie 9.00, a powrót do Warszawy jest planowany ok. godz. 18.00" - czytamy w komunikacie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Gdzie kupić bilet?

Urzędnicy zapraszają na rejsy od 3 lipca do 26 września w soboty i niedziele. Przypominają, że dojazd na przystań jest możliwy autobusami linii 126, 705, 735 i 736 do przystanku Cementownia (na żądanie) lub pociągami SKM linii S3 i Kolei Mazowieckich linii R9 do przystanku Warszawa Żerań (około 300 metrów od przystani).

"Bilet normalny na rejs kosztuje 36 złotych, ulgowy – 18 zł. Bilety można kupić na stronie www.bilety24.pl oraz w Punkcie Obsługi Pasażerów przy stacji metra Dworzec Wileński w piątki w godz. 15-18 i w soboty w godz. 8-11" - podaje ZTM i zastrzega, że w tym tygodniu bilety w punkcie będzie można kupić także w czwartek 1 lipca w godzinach 15.00-18.00. Bilety bezpłatne (dla osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów) można zaś otrzymać w POP na Dworcu Wileńskim.

Słonka, Pliszka i Wilga

Po Wiśle pływają także promy Warszawskich Linii Turystycznych. Bez konieczności kupowania biletów można korzystać z przepraw przez królową polskich rzek w trzech miejscach:

- prom "Słonka" Cypel Czerniakowski (pomost pływający) – Saska Kępa (plaża), - prom "Pliszka" Most Poniatowskiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża), - prom "Wilga" Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – Zoo (plaża).

"Od 1 lipca do 31 sierpnia promy będą pływały codziennie. W soboty i niedziele wykonują po 30 kursów, co 20 minut od godz. 9.30 do 19.50 a w dni powszednie po 14 kursów, co 30 minut od godz. 12.15 do 19.30 (godziny odpłynięcia z lewego brzegu). We wrześniu połączą brzegi Wisły tylko w weekendy" - podaje ZTM.

