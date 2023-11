Prokuratura uchyliła areszt Włodzimierzowi Karpińskiemu

Kolejną przesłanką do stosowania tymczasowego aresztowania jest grożąca Karpińskiemu surowa kara do 12 lat więzienia. To także było podstawą wskazywaną przez Sądy w tej sprawie.

Prokuratura: to negatywnie wpłynie na bieg postępowania

Sytuacja bez precedensu

Jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ Włodzimierz Karpiński czekał w areszcie na koniec śledztwa w sprawie tzw. afery śmieciowej. Polityk kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku z listy Koalicji Obywatelskiej. Zdobył jednak zaledwie 3,5 tysiąca głosów, miał czwarty wynik na liście. Największe poparcie otrzymał wówczas Krzysztof Hetman (105 tysięcy głosów) i to on od czterech i pół roku zasiadał w europarlamencie.