Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego zabójstwa na Grochowie

Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa starszego małżeństwa dokonanego w ubiegłym roku na Grochowie. Trzem mężczyznom grozi dożywocie.

Akt oskrażenia

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie tej zbrodni. "Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oskarżył 53-latka o podżeganie do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie" - przekazał w komunikacie dział prasowy Prokuratury Krajowej.