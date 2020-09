Chcą zakazać parad równości. Archidiecezja warszawska: inicjatywa nie powinna być promowana w kościołach

Archidiecezja warszawska jest przeciwna zbieraniu podpisów pod projektem ustawy "Stop LGBT" na terenie jej kościołów. Inicjatorzy akcji dążą do nowelizacji przepisów, które zakazałyby organizacji parad równości w Polsce.

Na początku września Wydział Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji warszawskiej przekazał księżom komunikat, informujący o obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych, którego autorem jest Fundacja Życie i Rodzina. Na stronie tej inicjatywy możemy przeczytać, że "projekt ten - Stop LGBT - ma doprowadzić do tego, aby konstytucyjna zasada ochrony rodziny była uwzględniona w praktyce przeprowadzania zgromadzeń publicznych".

"W związku z pytaniami księży i do księży informujemy, że inicjatywa ta, ze względu na swój charakter, nie powinna być promowana w kościołach i pomieszczeniach kościelnych. Nie odbierajmy katolikom świeckim ich podmiotowego działania" - napisał w komunikacie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ksiądz doktor Marcin Szczerbiński.

Biskupi nie mówią jednym głosem

Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki jest przeciwny promowaniu i zbieraniu podpisów pod projektem "Stop LGBT" (promuje go Kaja Godek) na terenach kościelnych archidiecezji. Rzecznik prasowy poznańskiej kurii ksiądz Maciej Szczepaniak we wtorkowej rozmowie z PAP nie chciał komentować sprawy listu, który otrzymali w tej kwestii proboszczowie, ani nie chciał odnieść się do stanowiska arcybiskupa Gądeckiego w sprawie projektu ustawy.