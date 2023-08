"Bardzo dużą kwotą wspieramy budżet oświatowy. Do złotówki ministerstwa dokładamy drugą"

Co z bonem dla uczniów?

Reporter TVN24 zapytał Renatę Kaznowską o obietnicę wyborczą Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku - o zapowiedź uruchomienia pilotażowego programu finansowania i organizowania zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich warszawskich uczniów od szóstego do 19. roku życia. Każdego miesiąca miasto miało dokładać 100 złotych dla ucznia do wydania na zajęcia pozaszkolne, organizowane przede wszystkim w szkołach.

- Obietnica została zrealizowana. Ona uległa pewnej ewaluacji wynikającej z pandemii. Sto złotych było po prostu nie do wykorzystania. Kwota uległa zmniejszeniu, ale również w to miejsce wprowadziliśmy bon dla przedszkolaka - odpowiedziała wiceprezydentka.

Dodała, że kwota została zmniejszona do 50 złotych. - 100 złotych to było naprawdę bardzo dużo na wyjścia do instytucji kultury, do kin czy teatrów - przekonywała.