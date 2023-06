Długi weekend w Warszawie. Sprawdź, co przyniesie nam aura

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend dla Warszawy. Kolejne dni przyniosą nam zmienną aurę - na horyzoncie są zarówno pogodne chwile, jak i opady deszczu. W niektóre dni nad stolicę mogą nadciągnąć nawet burze z gradem.

Rozpoczyna się długi weekend czerwcowy, a wielu z nas zdecydowało się spędzić go w Warszawie. Sprawdź, jaka aura będzie towarzyszyła nam w kolejne dni.

Pogoda dla Warszawy na Boże Ciało

Czwartkowy poranek zapowiada się w Warszawie pogodnie z temperaturą do 24 stopni Celsjusza, jednak po południu na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Wtedy to na termometrach zobaczymy 27 st. C Pogodna aura powróci do wieczora, a termometry wskażą 24 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskali.

Pogoda dla Warszawy na długi weekend

Piątek przyniesie mieszkańcom Warszawy stopniowy wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego. Mogą wystąpić przelotne opady do 5-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, jak również burzami z gradem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 26 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, jedynie w burzach silny do 70-90 kilometrów na godzinę.

W sobotę prognozowane jest kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw. W ciągu dnia mogą pojawić się również burze z gradem. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Wiatr okaże się północno-wschodni, przeważnie umiarkowany i dość silny, w burzach silny do 70-90 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnego nieba, które w ciągu dnia będzie się rozpogadzać. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Z północnego wschodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Autor:as/b

Źródło: tvnmeteo.pl