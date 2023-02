Joe Biden w Polsce. Te miejsca odwiedzi w Warszawie

Joe Biden w Polsce. Nocleg w hotelu Marriott, spotkania w Pałacu Prezydenckim

Reporterka TVN24 Karolina Wasilewska prześledziła warszawskie lokalizacje, w których pojawi się Joe Biden. Wszystko wskazuje na to, że przyleci do Warszawy na pokładzie samolotu Airforce One. Z harmonogramu wizyty wynika, że w stolicy Polski pojawi się w poniedziałek wieczorem.

Stamtąd delegacja przejedzie ulicami Warszawy do hotelu Marriott, który już od wielu lat amerykańscy prezydenci USA, wizytujący Polskę, wybierają na miejsce noclegu. Jak zauważyła Karolina Wasilewska, hotel jest wyposażony w duży podziemny garaż, co jest ważne ze względów bezpieczeństwa.

Przemówienie prezydenta USA w Arkadach Kubickiego, wizyta w ambasadzie

Bardzo ważnym momentem wizyty będzie wtorkowe przemówienie do narodu polskiego planowane na godzinę 17.30. Biden będzie przemawiać w Arkadach Kubickiego, po wschodniej stronie Zamku Królewskiego. Dokładna lokalizacja mównicy nie jest jeszcze znana. - Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. To miejsce, jak cała Warszawa, było zniszczone w czasie drugiej wojny światowej. Symbolika odbudowy z popiołów ma ogromne znacznie w odniesieniu do tego, co zrobimy z Ukrainą - mówił w środę w programie "Fakty po Faktach" ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński.