Pracowity weekend dla policjantów. Powroty z ferii, wzmożone kontrole

Jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji, działania policjantów z ruchu drogowego zarówno z Warszawy jak i ościennych powiatów będą ukierunkowane między innymi na prędkość. - Będą do tego wykorzystywane wideorejestratory, jak i laserowe mierniki prędkości, ale także funkcjonariusze będą prowadzić kontrole stanu trzeźwości - podkreślił nadkomisarz.

Wskazał, że najwięcej patroli będzie na trasach "wlotowych" do Warszawy, gdzie policjanci spodziewają się największego natężenia ruchu. Policjant dodał, że we wzmożonych działaniach wezmą udział również policjanci ze specjalnej grupy SPEED.

- Zachęcamy do tego, by trasę powrotu zaplanować dużo wcześniej, uwzględnić w niej przerwy, bo pamiętajmy o tym, że powrót powinien być skuteczny, zatem nie możemy sobie pozwolić na żadne zagrożenie na trasie - zaznaczył Marczak.

Zaapelował również do kierowców o rozsądek. - Nie ryzykujmy zmęczeniem, nie patrzmy na to, że do końca trasy pozostało zaledwie 100 kilometrów. Przerwa jest nie tylko naszym prawem, ale też obowiązkiem, jeżeli poważnie traktujemy bezpieczeństwo swoje i naszych najbliższych - dodał.