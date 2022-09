Pożegnanie lata nad Wisłą. Parada, rejsy i spływ kajakowy

Odpoczynek na leżakach i działania edukacyjne

We wszystkie weekendy do końca września na nadwiślańskie plaże, bulwar gen. Pattona oraz do Pawilonu Edukacyjnego Kamień zapraszają warszawscy plażowi. Można u niego wypożyczyć leżaki, książki, sprzęt sportowy, a także zasięgnąć informacji na temat tego, co dzieje się nad rzeką.

Pożegnanie lata i atrakcje w październiku

Przeprawy promowe do końca września

Do 31 sierpnia przeprawy działały codziennie. We 25 września będą kursować w dni wolne co 20 minut od ok. godz. 9.30 do ok. godz. 20.00. - W 2022 roku do tej pory z promów skorzystało 97 442 osób (w całym sezonie 2021 było to 107 518, w rekordowym 2018 – 150 546). Najpopularniejsza przeprawa to Wilga – 41 362 osoby, potem Pliszka – 34 759 osób i Słonka – 21 321 - wyliczyli w komunikacie stołecznie urzędnicy. Ponadto 3491 osób wyruszyło w rejs statkiem do Serocka.