Płonęła słynna Willa Chmiera w Milanówku

Tajemnica willi Chimera

W 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na 15 lat więzienia Piotra B. Wyrok uprawomocnił się rok później, gdy podtrzymał go Sąd Apelacyjny. Skazany był lokatorem domu w Milanówku, należącego do Drzewińskich. Prokuratura oskarżyła go między innymi o próbę zlecenia w latach 2005-06 kilku osobom zabójstwa małżeństwa Drzewińskich oraz o podżeganie w 2011 roku za 10 tysięcy euro do uprowadzenia i ewentualnego zabójstwa ich synów. Motywem porwania Drzewińskich - jak wskazała prokuratura - był narastający konflikt z Piotrem B. o dom małżonków. Proces toczył się od marca 2013 r.